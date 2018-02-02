Москва, 2 февраля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Центробанк РФ со 2 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «ПартнерКапиталБанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что бизнес-модель «ПартнерКапиталБанка» была в ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, что привело к крупной задолженности.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении «ПартнерКапиталБанк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Однако руководство банка не предприняло действенных мер по нормализации работы кредитного учреждения.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «ПартнерКапиталБанк» занимало 469 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Центробанк РФ лишил лицензии два банка «Стар Альянс» (г. Москва) и «АлтайБизнес-Банк» (г. Барнаул).

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Напомним, политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, в 2015 — у 93, а в 2016 — у 97 банков.

За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков. За последние четыре года отозваны лицензии у 359 российских банков.

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