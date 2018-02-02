Новосибирск, 2 февраля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Новосибирске увеличено количество пунктов приёма предложений от горожан по выбору территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

Анна Алябьева ИА REGNUM Пунктов приёма предложений в кинотеатре «Рассвет»

Напомним, ранее выяснилось, что работа над «формированием комфортной городской среды» в Новосибирске велась с серьёзными нарушениями. Одним из недочётов было то, что на полуторамиллионный город было выделено всего пять пунктов, где горожане могли внести свои предложения.

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Дополнительные пункты приёма предложений были организованы в Советском, Дзержинском и Калининском районах города — всего 15 пунктов.

«Кроме того, с портала green. novo-sibirsk.ru можно самостоятельно скачать на компьютер форму для предложений, заполнить, распечатать и отнести в любой из пунктов приёма предложений от горожан, а также в муниципальные библиотеки Октябрьского и Первомайского районов», — указали в городской администрации.

Приём предложений продлится до 9 февраля 2018 года. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов горожан, будут рассмотрены общественной комиссией для вынесения на общегородское голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, которое будет проходить уже в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские городские власти процедуру публичного голосования за общественные пространства, которые могут быть благоустроены в период с 2018 по 2019 год, изначально запустили с нарушениями. В Новосибирске более 250 общественных пространств. При первоначальном отборе в 2017 году из них были выделены 45. Но документы для голосования были составлены таким образом, что выбирать приходилось только из трёх объектов. Были выявлены и другие «недоработки» властей.

Отметим, что Новосибирск вошёл в число первых городов, в которых в 2017 году были благоустроены общественные пространства в рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды», охватывающего 40 российских городов. По этой программе в Новосибирске был выполнен первый этап благоустройства Михайловской набережной.