Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. По данным сайта CoinMarketCap, криптовалюта биткоин продолжает свое падение, и по состоянию на 8:50 мск стоимость одной единицы рухнула на 15% и составляет $8683,42.

Getty Images Криптовалюта

По данным Bitfinex, криптовалюта опускалась на 13,8%, до $8,79 тыс., на китайской бирже OKEx биткоин стоит $8,6 тыс.

По мнению аналитиков, падение стоимости связано с запретом рекламы криптовалют на Facebook и сообщениями о возможном запрете цифровых валют в Индии.

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Напомним, 31 января после ряда анонсированных ужесточений в политике Facebook, связанных с политической рекламой, администрация соцсети приняла решение запретить рекламу криптовалют и бинарных опционов — из соображений безопасности.

Накануне министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что правительство страны намерено запретить использование криптовалюты на территории страны, так как считает его незаконным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года биткоин превысил отметку в $20 тыс., однако позже рухнул вниз. 31 января криптовалюта опустилась ниже $10 тыс.