Киев, 2 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. США не оказывают давление на национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), заявила посол США на Украине Мари Йованович, сообщает 2 февраля УНН.

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По ее словам, США помогают работе НАБУ, однако о прямом влиянии речи не идет. Так, специалисты США, в том числе из ФБР, проводят тренинги и консультации для детективов НАБУ, также бюро предоставляются различные американские ресурсы в плане технической поддержки.

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Йованович подчеркнула, что США «просили повлиять на НАБУ», но они отказались.

«Ни о каком давлении или влиянии не может быть и речи», — сказала Йованович.

Тем не менее, сотрудники посольства США на Украине встречаются с детективами НАБУ для оказания им помощи, отметила американский посол.

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Напомним, ранее глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине Назар Холодницкий заявил, что сотрудники ФБР помогают НАБУ различным образом: консультируют, предоставляют информацию, делятся опытом, ускоряют международные поручения.