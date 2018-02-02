Москва, 2 февраля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций банка России начал процедуру реорганизации ООО «Экспобанка» (г.Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе реорганизации к «Экспобанку» присоединится АО «Банк на Гончарной» (г.Москва).

Реорганизация производится в соответствии с требованиями ч.5 ст.23 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами.

Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов.

По величине активов «Экспобанк» занимает 85-е место в банковской системе РФ.

Напомним, Банк на Гончарной — это бывший Япы Креди Банк. «Экспобанк» в декабре 2017 года приобрел его у турецкого Yapi ve Kredi Bankasi и в конце января переименовал в ."Банк на Гончарной».

В середине января 2018 года Экспобанк объявил о начале интеграции со своей новой «дочкой».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2018 года Банк России заявил о начале процедуры реорганизации коммерческого банка «Москоммерцбанк». В ходе реорганизации к Москоммерцбанку присоединится НБК-Банк.

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