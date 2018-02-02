Вашингтон, 2 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа выражает недовольство тем, что Пентагон не желает предоставлять американскому лидеру больше вариантов действий в отношении КНДР, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер уверен, что военное ведомство должно предоставить главе Белого дома полный набор всех возможных действий в отношении Северной Кореи.

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По его мнению, Соединенные Штаты должны обладать четким планом, который предполагает в том числе применение вооруженных сил, а Трамп должен быть с ним ознакомлен.

Однако в Пентагоне опасаются, что это может привести к катастрофе, так как повышает шансы применения главой Белого дома военного варианта развития событий.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по КНДР Джозеф Юн заявил, что его ведомство «не исключает» военного варианта развития ситуации на Корейском полуострове. При этом он отметил, что прямые военные действия в настоящий момент маловероятны.

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