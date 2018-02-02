Ярославль, 2 февраля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. В Ярославле появились претенденты на пост уполномоченного по правам человека в Ярославской области. О выдвижении заявил экс-депутат муниципалитета Александр Симон. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Его выдвинуло общество защиты прав потребителей «Пенсионный фронт».

Ярославская областная дума

Несмотря на то, что сбор предложений о кандидатах заканчивается 7 февраля, пока в Ярославле не наблюдается ажиотажа. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Ярославской областной думе, на 1 февраля не было подано ни одной заявки. О своем намерении продлить срок своих полномочий ранее ИА REGNUM заявлял действующий омбудсмен Сергей Бабуркин.

Предложения о кандидатурах для назначения на должность уполномоченного могут быть представлены губернатором Ярославской области, депутатами Ярославской областной думы, общественными объединениями в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, зарегистрированными на территории Ярославской области. Выбирают омбудсмена депутаты Ярославской областной думы.