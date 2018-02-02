Париж, 2 февраля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Во Франции на три месяца дисквалифицирован футбольный арбитр Тони Шапрон, ударивший во время матча игрока «Нанта». Об этом сообщает L'Equipe.

Fonwall.ru Футбол

Напомним, скандальный эпизод произошёл 14 января в матче 20-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ».

На 90-й минуте встречи парижане проводили контратаку. В это время защитник «Нанта» Диего Карлос, возвращавшийся к своим воротам, случайно задел Шапрона, в результате чего тот упал.

В ответ судья попытался ударить футболиста ногой, а после этого показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.

В том матче «ПСЖ» одержал гостевую победу над «Нантом» со счётом 1:0, а единственный мяч забил полузащитник Анхель ди Мария.