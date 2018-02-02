Москва, 2 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В России утвержден график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов на 2018 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По решению правительства РФ в 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму 14,87 млрд рублей.

Средства выделены в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

В частности, выдать жилищные сертификаты планируется военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, уволенным в запас; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на ПО «Маяк».

Кроме того, жилищные сертификаты получат переселенцы из районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Отметим, график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов утверждается правительством РФ ежегодно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство РФ распределило 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.

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