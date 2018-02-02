Анкара, 2 февраля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. По данным ООН, в результате военной операции Турции в сирийском Африне 15 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, сообщает 2 февраля Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что боевые действия, ведущиеся турецкими военными против сирийских курдов, поставили регион на грань катастрофы, что требует немедленного вмешательства со стороны гуманитарных организаций.

«Беженцы прячутся в домах своих родственников или в недостроенных сооружениях», — говорится в докладе ООН.

Правозащитники подчеркивают, что единственная помощь, которая в настоящее время оказывается беженцам — это предоставление чистой воды, чего, тем не менее, недостаточно.

Большинство жителей Африна страдают от нехватки медицинских принадлежностей, а также от переполненности госпиталей.

Напомним, 20 января под предлогом борьбы с терроризмом Турции осуществила агрессию против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов. Боевые действия продолжаются до сих пор.