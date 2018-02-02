Гавана, 2 февраля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт найден мертвым на Кубе. Об этом передает Prensa Latina со ссылкой на свои источники.

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По данным агентства, сын лидера кубинской революции на протяжении длительного времени проходил лечение от «глубокой депрессии» — сначала в госпитале, а потом на амбулаторном режиме.

Мужчина оставил предсмертную записку, содержание которой пока не раскрывается.

Напомним, 68-летний Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, занимал должность советника по научным вопросам Госсовета Кубы, а также пост вице-президента Академии наук Кубы.

В данный момент не сообщаются дата и место проведения похорон.

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