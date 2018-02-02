Якутск, 2 февраля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Из-за эпидемии ОРВИ занятия в школах Якутска будут приостановлены с 3 по 13 февраля. Такое решение принято Санитарно-противоэпидемической комиссией ГО «город Якутск» 2 февраля, сообщается на официальной портале администрации региональной столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Общий карантин введён для учащихся 1 — 11 классов общеобразовательных школ. Также на 10 дней отменены занятия в кружках, секциях и в иных внешкольных досуговых учреждениях. Таким образом в комисси надеются снизить интенсивность циркуляции респираторных вирусов, так как на данный момент эпидемический порог превышен на 14,7%, что на 31,1% выше показателей на предыдущей неделе.

13 февраля комиссия соберётся повторно, чтобы оценить текущую обстановку. Пока жителям Якутска рекомендуют соблюдать меры профилактики, носить защитные маски и ограничить посещение мест массового скопления людей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2016 года в школах Якутска также вводили карантин из-за двукратного превышения недельного эпидемического порога по ОРВИ. Тогда же отмечалась циркуляция в регионе опасных штаммов гриппа.