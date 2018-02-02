Москва, 2 февраля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 февраля завершились ростом. Активность на нефтяном рынке наблюдалась в начале европейской сессии и ближе к закрытию торгов в Чикаго, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Росту котировок способствовали дешевеющий доллар и увеличение прогноза цен на нефть банком Goldman Sachs. Баррель Brent подорожал до $69,93.

Банк Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы цен на нефть марки Brent на ближайшие три, шесть и двенадцать месяцев в сторону повышения до $75, $82,5 и $75 за баррель соответственно с ранее ожидавшихся $62 за баррель.

Сегодня, 2 февраля, на торгах в Азии Brent стоит $69,81 за баррель. Цена скорректировалась на 61,8% к падению с $71,25 до $67,31.

Если после сегодняшней публикации отчета по американскому рынку труда у покупателей не получится продвинуться выше, то цена вернется к уровню $68,50.

Если отчет разочарует долларовых быков, то рост усилится до недавнего максимума $71,25.

Напомним, 1 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,53%, до $69,65 за баррель, WTI — на 1,53%, до $65,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в апреле 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,17 за баррель.

Читайте также: В феврале сюрпризов для нефти не будет