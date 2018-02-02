Москва, 2 февраля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в 21-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:87.

(сс) Taken Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Лука Дончич, набравший 21 очко. В составе ЦСКА наибольшую результативность показал Серхио Родригес, на счету которого 18 очков.

Кроме того, форвард ЦСКА Уилл Клайберн оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и сделав 10 подборов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 51 очко после 21 матча. «Реал» набрал 39 очков и идёт на четвёртом месте.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 21-й тур.

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Мадрид) — 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27).

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