Дамаск, 2 февраля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Правительство Сирии обратилось с жалобой на Турцию к Генеральному секретарю ООН, а также к Совету безопасности ООН, сообщает 2 февраля Kurdistan.ru.

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Дамаск обвиняет Турцию в оккупации, имея ввиду ее агрессию против Отрядов народной самообороны в Африне.

«Военное присутствие иностранных военных на территории государства без его согласия является оккупацией и агрессией, именно так это и будет рассматриваться», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

Анкара, по мнению Дамаска, нарушает устав ООН и территориальную целостность страны.

По мнению сирийских дипломатов, Турция целенаправленно дезинформирует мировое сообщество, утверждая, что воюет в Африне с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с целью придать своей агрессии видимость законности.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии. Целью кампании является борьба с сирийскими курдами, значительно укрепившими свои позиции на сирийско-турецкой границе.