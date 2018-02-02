Москва, 2 февраля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, президент России посетит Волгоград. Визит главы государства приурочен к 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию победы в Сталинградской битве.

Он посетит Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и возложит венок в Зале воинской славы.

Также Путин посетит интерактивный музей «Россия — моя история». В музее размещена мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов».

Глава государства даст старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва».

Позже президент выступит с поздравительной речью в Волгоградской филармонии на праздничном концерте к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как сообщало ИА REGNUM , президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

Глава государства отметил особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Напомним, 75-летие со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается в России 2 февраля.

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