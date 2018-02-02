Бийск, Алтайский край, 2 февраля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае общественность не осталась равнодушной к инциденту с наказанием директора Бийского краеведческого музея Светланы Бартышевой, решением суда оштрафованной на 25 тысяч рублей по ст. 20.8 ч. 1 КоАП РФ — «Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов». Речь идёт об уникальной коллекции холодного и огнестрельного оружия, представленной в экспозиции «Победители», посвященной военной истории Бийска периода Великой Отечественной войны, которая, как утверждается, всё ещё может представлять опасность.

Бийский краеведческий музей Так выглядела до недавнего времени экспозиция «Победители» в Бийском краеведческом музее. Теперь оружие времен Великой Отечественной войны там не экспонируется

Бийский краеведческий музей Фрагмент экспозиции «Победители» в Бийском краеведческом музее

Секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев, зная, насколько невысоки зарплаты работников в музейной сфере, предложил неравнодушным людям, которые считают решение о наказании директора несправедливым, принять участие в сборе средств для оплаты штрафа.

«Это станет не только материальной, но и моральной формой поддержки. Сам лично готов принять посильное участие в этом», — написал он на своей странице в соцсети, и его идею многие поддержали.

Комментируя абсурдную, по сути, ситуацию с оружейной экспозицией, он, в частности, сказал:

«Я понимаю, что специалисты Росгвардии следуют своим инструкциям, ставя перед собой задачу наведения порядка в сфере оборота оружия. Но нельзя же доходить до абсурда, превращаясь в бездушных бюрократов. Похоже, кто-то решил на этом заработать себе «палку», отчитавшись об очередном успехе в деле пресечения незаконного оборота оружия. Ведь искать людей, которые хранят незарегистрированное оружие, — сложно. А музейная коллекция — как на ладони. Только приходи и штрафуй. Что и сделали сотрудники Росгвардии.

Но давайте не будем ставить на одну доску закопанную в огороде берданку и публичную коллекцию одного из самых интересных и известных музеев региона, играющего к тому же важную роль в развитии туризма на территории двух Алтаев. Как известно, оружие всегда было одним из самых интересных и привлекательных элементов экспозиции. Занимающим особое место в патриотическом воспитании детей. И вот теперь этой важной части музейной коллекции посетители не увидят. Кому от этого станет лучше?

Считаю, что мы должны выработать алгоритм решения подобных конфликтных ситуаций. Если вы считаете, что это оружие потенциально опасно, дайте профессиональные рекомендации — как привести его в такое состояние, чтобы его можно было экспонировать. А еще лучше — выделите специалиста, который это сделает. Перебдели. Вот такое мое личное ощущение по поводу истории вокруг оружия Бийского краеведческого музея. Надеюсь, все стороны выйдут из этого скандала с пользой. Росгвардия изменит принципы работы с музейными коллекциями. Музей же получит дополнительную известность и привлечет новых посетителей».

Напомним, коллекцию оружия, насчитывающую сейчас более 100 единиц хранения, сотрудники музея кропотливо собирали десятилетиями. Никто и никогда не предъявлял претензий к тому, как оно экспонируется и хранится. Лицензия на хранение имеется. Но в конце 2017 года проверка, инициированная Росгвардией, к которой с недавнего времени перешли полномочия по контролю за исполнением законодательства «Об оружии», была как гром среди ясного неба: 50 тысяч рублей штрафа за неправильное хранение оружия из экспозиции. Позднее Бийский городской суд при рассмотрении дела «сжалился» и, учитывая, что на попечении у Светланы Бартышевой находится несовершеннолетний ребёнок, сократил сумму штрафа до 25 тысяч рублей.

Бийский краеведческий музей Так выглядела до недавнего времени экспозиция «Победители» в Бийском краеведческом музее

Интересно, что одна из претензий проверяющих касалась теперь уже самого здания, в котором расположен музей.

«По правилам, в помещении, где находится оружие, не должно быть окон. Так как здание, где расположен музей, — это исторический памятник архитектуры, то окна мы заложить не можем. На них установлена сигнализация. Также есть решетки, которые раньше устраивали инспекцию, а теперь почему-то нет», — отмечала ранее Светлана Бартышева.

В итоге коллекцию во избежание изъятия пришлось спрятать в сейфе под замком. Музейщики полагают, что экспонирование не возобновить, если в федеральное законодательство не будут внесены поправки в интересах музеев. Ведь прецеденты, аналогичные бийскому, происходят сейчас и в других регионах.

Данным обстоятельством весьма удручён местный совет ветеранов Великой Отечественной войны. Бывшим солдатам придётся вновь воевать. Теперь уже — за сохранение правды о нашей Победе.