Киев, 2 февраля, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Расколом Европейского союза грозит даже частичное ослабление антироссийских санкций, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Rheinische Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Комментируя инициативу, проявленную в Германии о поэтапной отмене ЕС антироссийских санкций, Климкин заявил:

«Санкции должны остаться в силе».

По его словам, «эффект санкций нельзя отрицать», и их снятие, даже частичное, будет воспринято Москвой «как слабость Запада и приведет к разделению Европы».

Напомним, в последних числах января премьер-министры двух восточных федеральных земель Германии выступили за пошаговую отмену ЕС антироссийских санкций.

В частности, премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов назвал эти рестрикции «мертвой лошадью», на которой «далеко не уедешь».

Что касается Украины, то, по словам Рамелова, ее проблемы «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится нашим предприятиям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января российский президент Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево встретился с бельгийским премьер-министром Шарлем Мишелем.

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