Остин, США, 2 февраля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Растущее присутствие России в Латинской Америке мешает Вашингтону, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в Техасском университете в городе Остине (штат Техас, США), сообщили в пресс-службе госдепа.

thierry ehrmann Рекс Тиллерсон

«Растущее присутствие России в регионе также является тревожным», — заявил Тиллерсон.

Американский дипломат уточнил, что Россия «продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности». При этом Вашингтон не может сидеть сложа руки и должен «защищаться от далеких государств», нелояльных к политике США.

Проблемы Вашингтона этим не исчерпываются, считает Тиллерсон. В Латинской Америке все сильнее чувствуется влияние Пекина, «предлагающего кажущуюся привлекательной дорогу для развития»: на деле же китайцы хотят, чтобы от них зависели.

«Сегодня Китай обретает плацдарм в Латинской Америке, — заявил Тиллерсон. — Он использует свою государственную экономику для того, чтобы переместить регион на свою орбиту».

Тиллерсон перечислил страны из орбиты Китая: Перу, Бразилия, Аргентина, Чили. По его словам, Пекин удачно ведет торговлю с этими партнерами, но в итоге люди страдают от «нечестных торговых практик многих китайских представителей».

«Латинской Америке не нужна новая имперская держава, которая ищет лишь выгоду для своего народа», — решил за Латинскую Америку Тиллерсон.

Напомним, 29 января в госдепе США заявили: Вашингтон будет продолжать оказывать давление на власти Венесуэлы, пока в Боливарианской республике не восстановят «демократический порядок».

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