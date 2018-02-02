Тиллерсон недоволен присутствием России и Китая в Латинской Америке
Остин, США, 2 февраля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Растущее присутствие России в Латинской Америке мешает Вашингтону, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в Техасском университете в городе Остине (штат Техас, США), сообщили в пресс-службе госдепа.
«Растущее присутствие России в регионе также является тревожным», — заявил Тиллерсон.
Американский дипломат уточнил, что Россия «продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности». При этом Вашингтон не может сидеть сложа руки и должен «защищаться от далеких государств», нелояльных к политике США.
Проблемы Вашингтона этим не исчерпываются, считает Тиллерсон. В Латинской Америке все сильнее чувствуется влияние Пекина, «предлагающего кажущуюся привлекательной дорогу для развития»: на деле же китайцы хотят, чтобы от них зависели.
«Сегодня Китай обретает плацдарм в Латинской Америке, — заявил Тиллерсон. — Он использует свою государственную экономику для того, чтобы переместить регион на свою орбиту».
Тиллерсон перечислил страны из орбиты Китая: Перу, Бразилия, Аргентина, Чили. По его словам, Пекин удачно ведет торговлю с этими партнерами, но в итоге люди страдают от «нечестных торговых практик многих китайских представителей».
«Латинской Америке не нужна новая имперская держава, которая ищет лишь выгоду для своего народа», — решил за Латинскую Америку Тиллерсон.
Напомним, 29 января в госдепе США заявили: Вашингтон будет продолжать оказывать давление на власти Венесуэлы, пока в Боливарианской республике не восстановят «демократический порядок».
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