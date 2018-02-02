Dnr-online.ru Повреждённое здание Министерства обороны ДНР

Донецк, 2 февраля, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Последствия обстрела здания Минобороны ДНР попали на видео, размещенное на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

На кадрах видны разрушения и главное место попадания — отдел кадров. Разрушен кабинет начальника отдела кадров. В результате акции никто не пострадал.

Комментируя ЧП, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил: со стороны Киева идет эскалация конфликта, и подобные действия могут повторяться и дальше.

Напомним, 1 февраля в 19:24 (время местное) украинские террористы обстреляли здание Министерства обороны ДНР. В вооруженных силах республики отметили, что акция совершена для дестабилизации обстановки в Донбассе.

«Также нельзя исключить, что данная террористическая акция связана с подготовкой к наступательным действиям, которую проводят ВСУ», — сообщили в ДНР.

На месте ЧП генерал-лейтенант Владимир Кононов, министр обороны ДНР, заявил, что обнаружено управляемое устройство, из которого велся обстрел:

«Оно не уничтожено, второй снаряд не сработал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Басурин заявил об обнаружении взрывного устройства.