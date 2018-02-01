Вашингтон, 2 февраля, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Исключения для некоторых российских граждан, подпавших под американские санкции, готов сделать Вашингтон, если этого потребуют национальные интересы США, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Сергей Нарышкин

Комментируя визит в Вашингтон Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки России, Науэрт заявила: «если что-то касается национальных интересов США в области безопасности», то «у нас есть возможность отменить» запрет.

Напомним, Нарышкин посетил США, хотя его включили в так называемый «кремлевский доклад». Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов: он ездил в Штаты для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после этого лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснить произошедшее.

«Каких еще попавших под санкции лиц из российской разведывательной службы администрация Трампа допустила в нашу страну?» — вопрошает Шумер.

Читайте подробнее: От администрации Трампа потребовали объяснить визит Нарышкина в США

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил:

«Сергея Нарышкина и [главу ФСБ] Александра Бортникова пригласили в США — они не сами приехали, — сказал Никонов. — Приспичило американцам обсуждать вопросы, связанные с терроризмом и национальной безопасностью».