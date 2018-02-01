Баку, 2 февраля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ведет переговоры с правительством Азербайджана по вопросу о приобретении части государственной доли в Международном банке (МБА) страны. Об этом сообщает Trend со ссылкой на головной офис ЕБРР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

«Вопрос участия ЕБРР в процессе приватизации МБА по-прежнему является предметом наших переговоров с правительством страны. Необходимо понимать, что это достаточно амбициозный проект, который требует определенного количества времени для рассмотрения, утверждения и реализации», — сказал источник агентства.

Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что ЕБРР будет рад помочь в реструктуризации и изменении профиля Международного банка Азербайджана. В то же время, по его словам, в случае реформирования системы корпоративного управления в МБА, ЕБРР может рассмотреть возможность стать акционером азербайджанского банка.

Также на днях Межбанк обратился в суд для продления срока реструктуризации его обязательств перед зарубежными кредиторами. Банк просил предоставить ему дополнительный период в 180 дней.

Высокий суд Лондона также поддержал требования крупнейшего госбанка РФ — Сбербанка и фондов семейства Franklin Templeton к Международному банку Азербайджана, связанные с реструктуризацией его долгов.

Meydan.tv напоминает, что еще 18 сентября 2017 года министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что ЕБРР проявляет интерес к приватизации Международного банка.

«Процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился. В соответствующем указе президента предусмотрено, что после завершения работ по реструктуризации в МБА должны начаться работы по подготовке банка к приватизации. В этой связи ЕБРР интересуется этим вопросом, и мы продолжим обсуждения с ним», — сказал Шарифов.

Самир Шарифов добавил, что «в начале 2018 года можно начать работы по подготовке банка к приватизации».

Также в 2016 году председатель совета директоров палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы заявил, что 2017 году будет объявлена приватизация МБА. «Нашей главной целью является уменьшение размеров активов банка в первой половине 2017 года. На долю МБА приходится около 40% активов сектора, что является угрозой для банковской системы. Поэтому необходимо довести их размеры до уровня, который не будет угрожать банковской системе», — сказал он.

11 мая 2017 года МБА объявил дефолт. Тогда его активы (почти $10 млрд) составляли 40% всей банковской системы Азербайджана.

Первые признаки проблем в банке появились в 2008 — 2009 гг. В октябре 2009 года агентство Fitch посчитало, что почти одну треть кредитов МБА можно отнести к проблемным. Тогда правительство Азербайджана внесло в капитал банка около $100 млн. Этих денег хватило до 2013 года, затем операции по докапитализации банка стали ежегодными. За пять лет правительство увеличило капитал МБА еще почти на $600 млн.

Но решить проблемы банальным вливанием денег в капитал банка не получилось. После падения цен на нефть и девальвации местной валюты (маната) стало понятно, что большая часть кредитов МБА — невозвратные. В 2015 году председатель правления МБА Джахангир Гаджиев был отправлен в отставку, а позже арестован по обвинению в присвоении денег и приговорен к 15 годам лишения свободы, а доля государства в капитале увеличена до 90%. Тогда же правительство разработало и приняло программу спасения — проблемные кредиты должны были быть переданы в государственную компанию Aqrarkredit по балансовой стоимости. В обмен в начале 2016 года МБА получил качественные активы (обязательства Центрального Банка Азербайджана) на 7,5 млрд. манатов ($4,7 млрд. по среднему курсу 2016 года). После расчистки баланса МБА должен был быть приватизирован, но этого вновь не произошло.

На конец 2016 года валютные обязательства МБА составили $4,8 млрд — при валютных активах $2 млрд. Тогда было принято решение объявить дефолт по внешним обязательствам МБА.

23 мая 2017 года в Лондоне состоялась встреча с кредиторами, на которой министр финансов Азербайджана Самир Шарифов объявил о новом плане помощи МБА. Правительство пообещало выделить четвертый транш финансовой помощи на сумму 3,7 млрд манатов (около $2,1 млрд). Внешние обязательства МБА на сумму $3,3 млрд, включая еврооблигации, межбанковские кредиты и торговое финансирование, обменяют на долгосрочные суверенные еврооблигации Азербайджана с дисконтом. После реструктуризации долга активы МБА уменьшатся на 30%, банк в очередной раз будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.