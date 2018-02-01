Москва, 2 февраля, 2018, 01:22 — ИА Регнум. В случае, если отношения Варшавы и Киева не изменятся после принятия антибандеровского закона, шаг Польши окажется лишенным смысла, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Бандера

Комментируя реакцию Киева на закон об Институте национальной памяти Польши, принятый 1 февраля 2018 года, Пушков заявил:

«Если закон против бандеровской идеологии не будет иметь последствий для отношений Варшавы с Киевом, он не имеет смысла. Тогда это для отвода глаз».

Напомним, закон был принят без поправок польским сенатом (верхняя палата парламента). Он предусматривает уголовную ответственность «за отрицание преступлений украинских националистов против поляков в 20-м веке» и уголовную ответственность за отрицание «Волынской трагедии» и пропаганду «бандеровской идеологии».

В Киеве осудили это решение. Украинский президент Петр Порошенко воспринял этот шаг как искажение исторической правды.

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», — написал Порошенко в соцсети.

«Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов, — отметил Порошенко. — Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей».

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О сохранении стратегического партнерства с Варшавой высказался и украинский министр иностранных дел Павел Климкин, заявивший, однако, что Варшава занимается «построением исторической мифологии».

«Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда», — сказал Климкин.

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