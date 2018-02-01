Москва, 2 февраля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Дружба против России не повлияла на решение Варшавы принять неугодный Киеву антибандеровский закон, заявил Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, в интервью Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Комментируя принятое верхней палатой польского парламента (сенатом) антибандеровского закона, эксперт отметил, что в настоящее время в Польше за счет упрощения системы въезда происходит очень сильное накопление украинцев — в основном — с запада и из центра страны.

Причина в том, что на Украине сложно найти работу, и люди едут в соседнюю страну. Теперь же, после принятия закона, возрастает риск «на фоне роста националистических настроений в западной части Украины».

«В последнее время участились конфликты на территории Польши, — сказал Абзалов. — Несмотря на дружбу против России, внутренняя кухня политического противостояния достаточно обширная».

Он пояснил: совпадение политических позиций Киева и Варшавы не означают совпадения «в вопросах, связанных с исторической составляющей, в том числе в отношении к националистическим группировкам».

«На Украине официально признан ряд представителей националистических партий: Шухевич, Бандера, — заявил Абзалов. — А закон помимо всего прочего предполагает и конкретные меры, связанные с арестом в связи с пропагандой тех или иных политических направлений».

Эксперт подчеркнул, что шаг Варшавы ожидаем. Теперь весь вопрос состоит в том, как он обе стороны реализуют его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 года сенат принял закон об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает уголовную ответственность «за отрицание преступлений украинских националистов против поляков в 20 веке».

Закон также предусматривает уголовную ответственность за отрицание «Волынской трагедии» и пропаганду «бандеровской идеологии». Киев осудил этот шаг.

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