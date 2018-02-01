Москва, 1 февраля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Новые автоматы АК-12, АК-15, АЕК-971 и АЕК-973 начнут поступать в войсковые части и спецподразделения уже в этом году, сообщил 1 февраля журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

Vitaly V. Kuzmin Автомат АК-15

Напомним, в январе 2018 года было объявлено о том, что Минобороны России приняло на вооружение четыре новых автомата завода имени В. Дегтярева и концерна «Калашников»: АЕК-971, АЕК-973 и АК-12, АК-15 соответственно.

По имеющимся в распоряжении СМИ данным, новое оружие будет распределяться среди силовых ведомств и родов войск неравномерно. Более дешевые и простые по устройству автоматы концерна «Калашников» пойдут на вооружение большинства строевых частей Вооруженных сил, а оружие завода имени Дегтярева, более сложное, более точное и многофункциональное получат более подготовленные бойцы Сил специальных операций, Росгвардии и пограничных войск.

Автоматы обоих производителей можно легко приспособить под анатомические особенности разных людей и оснастить разнообразным дополнительным оборудованием.

Новое оружие имеет более широкий спектр режимов ведения огня и элементы конструкции, нейтрализующие эффект разброса при стрельбе очередями.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Военно-научный комитет Сухопутных войск сообщил, что Министерство обороны России решило принять на вооружение четыре новых образца автоматического стрелкового оружия.