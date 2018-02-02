Москва, 2 февраля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. О чем свидетельствуют результаты «допинговой войны» для современной России? Не является ли произошедшее первым шагом к отмене международного спорта как такового? Об этом пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Антон Скоселев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

Методика, отработанная на российских олимпийцах, может быть применена международными спортивными структурами и в отношении других соревнований. Уже зазвучали голоса о необходимости перенести практику недопуска российских футболистов на ЧМ-2018. Особенно «шикарно» это будет смотреться с учетом того, что Россия — принимающая сторона. Начав с неподтвержденных обвинений в применении допинга, МОК переключился на тех спортсменов, против которых никаких доказательств не существовало. А цель всех этих действий обнаружилась по результату отбора тех из российских спортсменов, кто оказался достоин, с точки зрения МОК, представлять не страну, но самих себя на грядущей Олимпиаде.

Были отстранены все российские атлеты, имеющие подтверждение своего класса в виде побед на предыдущих соревнованиях. Вот и весь допинг. При этом знаменитые американские допинг-схемы в виде «приема по медпоказаниям» никуда не делись, а мировой спорт, построенный по настолько неравновесной системе, уничтожает сам принцип соревновательности, превращая его в пустопорожнюю пропаганду.

Читайте подробности: Допинговые скандалы — оружие в борьбе с Россией? Или спортом как таковым?

Обратите также внимание на другие статьи Антона Скоселева о современном спорте.