Киев, 2 февраля, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Заявление одного из лидеров украинского «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина о выставлении единого кандидата на президентские выборы 2019 года прозвучало в его речи вполне обнадеживающим. Как обстоит дело с оппозиционностью в действительности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Opposition.org.ua Сергей Левочкин

«Гениальное» решение политтехнологов Януковича, выращивавших националистические движения для убедительной победы своего босса на выборах и доведших ситуацию до майдана-2014, надолго дискредитировало Партию регионов, наследником которой и является нынешней «Оппозиционный блок».

Преодолеть этот провал будет нелегко, несмотря на то, что «Оппозиционный блок» выступает и со здравой программой, и пользуется поддержкой существенной части избирателей. Привлечь на свою сторону кого-либо из нынешней политической верхушки, финансовых и информационных воротил, ему вряд ли удастся, так как весь украинский олигархат уже безоговорочно согласился с «западным» путем развития страны. Действительность убедительно показала, что такой путь позволяет наплевать на всякие социальные гарантии и разворовывать страну ударными темпами. Такими, какие не снились в бытность Януковича президентом.

Что должно произойти, чтобы ситуацию можно было считать переломленной, читайте в статье: Может ли юго-восток Украины выиграть президентские выборы

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