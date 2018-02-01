Кейптаун, 1 февраля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Шестеро высокопоставленных членов партии «Африканский народный конгресс» (АНК) проведут переговоры с бывшим лидером партии и пока действующим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, 1 февраля передает агентство Reuters.

World Economic Forum Джейкоб Зума

По сообщению государственных СМИ Южноафриканской республики, речь на переговорах пойдет о «будущей судьбе» президента Зумы.

«Президент Зума встретится с высшей шестеркой АНК (для переговоров) о своей будущей судьбе», — лаконично сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее южноафриканские СМИ сообщали, что правящая партия намерена попросить Джейкоба Зуму, ранее смещенного с поста главы АНК, уйти в отставку и с поста президента.

Впрочем, официальные представители АНК отрицают, что готовится окончательное «свержение» Джейкоба Зумы.