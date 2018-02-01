Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Ростов-на-Дону президент России Владимир Путин ознакомился с деятельностью холдинга по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш». Глава государства не только посетил цеха по сборке тракторов и комбайнов и осмотрел готовую продукцию, но и принял участие в виртуальном сборе урожая, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин в Ростове-на-Дону

Российский президент лично оценил тренажёрный модуль зерноуборочного комбайна. Кабина-симулятор позволяет оценить поведение уборочной машины в разных условиях эксплуатации. Это незаменимая разработка для подготовки студентов сельскохозяйственных учебных заведений. Российскому лидеру также показали работу системы мониторинга, с помощью которой в онлайн-режиме можно получать данные с каждой уборочной техники. После этого глава государства иронично заметил:

«Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — сказал Путин.

На «Ростсельмаше» Владимир Путин пообщался с работниками завода, отметив в ходе встречи, что предприятие в настоящее время является одним из лидеров в своей отрасли. Хотя ещё в 2009 году предприятие находилось под угрозой исчезновения, а продукция холдинга простаивала, уборочные машины никто не покупал. В свою очередь, работники компании попросили главу государства продолжить поддержку предприятия на несколько лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе официального визита в Ростовскую область президент РФ осмотрел новый международный аэропорт «Платов», стадион «Ростов-Арена», который летом 2018 года примет участников футбольного первенства планеты. Также Путин дал старт работе энергоблоку №4 на Ростовской АЭС.

Ранее по теме: Старт дан: Путин запустил энергоблок №4 на Ростовской АЭС

Путин оценил ростовский аэропорт «Платов»