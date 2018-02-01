Москва, 1 февраля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Рассчитываю, что то, о чем условились министры иностранных дел Азербайджана и Армении и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Москве с действующими председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

mid.ru Сергей Лавров

«Эта история началась достаточно давно. Еще в начале 2010 г. шли переговоры о том, чтобы укреплять меры доверия в этой зоне. Но конкретно в апреле 2016 г., после известного инцидента на линии соприкосновения, в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В июне 2016 г. прошла трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге также с участием сопредседателей. На этой встрече была достигнута договорённость — в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек (шесть-семь) в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения», — пояснил Лавров.

По его мнению, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности.

«Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет оперативно ввести ее в действие. Я слышал сомнения относительно того, что если мы увеличиваем количество наблюдателей, стремимся консолидировать условия безопасности на линии соприкосновения, то не станет ли это поводом для увековечивания конфликта и не лишит ли это стимула к политическому урегулированию. Наверное, все-таки нужно исходить из того, что любые процессы урегулирования любых конфликтов, будь то в Карабахе, в Донбассе, должны включать в себя параллельные синхронизированные всеобъемлющие движения, которые включали бы шаги по укреплению безопасности и шаги по политическому урегулированию», — сказал российский министр.

По его словам, логика, согласно которой «чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности», наверное, не может работать в реальной жизни.

«Рассчитываю, что то, о чем условились министры иностранных дел Азербайджана и Армении и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано», — подытожил глава МИД России.

31 декабря на брифинге в Москве официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, говоря о роли России в возможном усилении мониторинговой активности миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также перспективах мирного урегулирования в регионе, заявила, что Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

«Этой теме, в частности, была посвящена значительная часть встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге (июнь 2016 г.). Она обсуждалась в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года.

В рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документа, регламентирующего деятельность дополнительных наблюдателей. На прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел двух стран, организованной «тройкой» сопредседателей, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ. Остались некоторые технические детали, которые сторонам еще предстоит согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», — сказала Захарова.

Что касается вопроса, связанного с перспективами мирного урегулирования, то по словам официального представителя российского МИД, только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец по-настоящему затянувшемуся конфликту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в Кракове состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США).

В заявлении по итогам переговоров посредники отметили, что Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом.