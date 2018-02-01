Екатеринбург, 2 февраля, 2018, 01:07 — ИА Регнум. По мнению многих экспертов, введение в России системы беби-боксов (ящиков для анонимного оставления детей) может стать серьезной проблемой. Уже накоплено много данных, подтверждающих эти опасения. Какие риски несут с собой беби-боксы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Chmee2 Беби-бокс

Около двух десятков беби-боксов, установленных в разных регионах РФ при больницах, родильных отделениях и даже храмах, действуют без какого-либо законодательного утверждения. Обеспечивая анонимность того, кто подбрасывает ребенка, они также оставляют всякую отчетность на совести разместившего такое устройство. Поэтому добиться полноты информации о количестве подброшенной детей и их дальнейшей судьбе не представляется возможным.

При этом, из имеющейся информации на начало 2016 года, в беби-боксах было оставлено 45 детей. Некоторые ящики просто простаивают — в них никого не приносят. А вот в подмосковных Люберцах находится ящик-рекордсмен, в котором было оставлено за четыре года 19 детей. Уже сама по себе такая неравномерность является поводом провести расследование. Особенно странной ситуация выглядит с учетом того, что ящик в Люберцах обнаружить не так просто. Приведенный пример — лишь одна из многих причин, чтобы отнестись к этой затее с подозрением.

Читайте подробности: Не найти и не проверить: сколько детей сгинуло в «беби-боксах»?

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