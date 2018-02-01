Ереван, 1 февраля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Объем привлеченных армянскими банками вкладов возрос за 2017 год на 8,8%, а только за IV квартал — на 5,8%, достигнув к 1 января 2018 г 2.624 трлн драмов ($5.4 млрд). В их структуре традиционно валютные вклады преобладают над драмовыми — 60,4% против 39,6%. По данным Нацстатслужбы Армении, в структуре вкладов валютная составляющая выросла в годовом разрезе на 1,8%, но только за IV квартал — на 2,5%, составив 1.585 трлн драмов, а драмовая — соответственно на 21,5% и 11,4% — превысив 1 трлн драмов.

В структуре вкладов доля резидентов составила 80,2% или 2.1 трлн драмов (с годовым ростом на 19,5% и квартальным — на 8,6%), а нерезидентов — 19,8% или 518.5 млрд драмов (с годовым спадом на 20,4% и квартальным — на 4,2%).