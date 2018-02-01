Тверь, 1 февраля, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Задолженность предприятий и организаций Тверской области за поставленный газ будет реструктурирована на срок до 20 лет. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующая договоренность достигнута 1 февраля на совещании с участием губернатора Игоря Рудени, заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева, членов правления ПАО «Газпром» Владимира Маркова, Кирилла Селезнева, Елены Михайловой, члена Совета Федерации от Тверской области Андрея Епишина, председателя правления акционерного банка «Россия» Андрея Хороброва, членов правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В первую очередь мы договорились о повышении уровня сотрудничества и взаимодействия между Тверской областью и компанией «Газпром». Без её участия в развитии экономики и инфраструктуры нам невозможно будет набрать динамику развития региона», — пояснил значимость достигнутых договоренностей губернатор.

«Сегодня мы видим первый результат той значительной работы, которую мы вместе проводили. Достигнута договорённость о реструктуризации задолженности на 20 лет при условии, что с 1 июля 2018 года будет осуществляться 100% оплата текущих платежей со стороны теплоснабжающих организаций Твери, прежде всего «Тверской генерации», — сказал, в свою очередь, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

Валерий Марков добавил, что ПАО «Газпром» готово участвовать в работе по модернизации теплового хозяйства, подчеркнув, что существенного роста тарифа для потребителей допустить нельзя.

Правительство Тверской области ведёт системную работу по погашению задолженности за энергоресурсы и повышению платёжной дисциплины потребителей региона. В 2016 году совместно с ПАО «Газпром» был утверждён план мероприятий по решению этой задачи.

Как отмечалось, сегодня в регионе начался процесс перевода абонентов, получающих газ, в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ), что должно повысить прозрачность расчетов. Губернатор пояснил, что операции будут проводиться через банк «Россия», а в органы управления ЕРКЦ войдут представители «Газпрома».

Еще одним ключевым направлением совместной работы правительства региона и «Газпрома» станет создание единой теплоснабжающей компании, где будут консолидированы все теплоэнергетические активы, в том числе находящиеся в конкурсном и банкротном производстве.

Но приоритетной задачей развития региона Игорь Руденя назвал продолжение программы газификации территории Верхневолжья.

«Мы понимаем, что юго-запад и северо-восток региона нуждаются в опережающем развитии и газоснабжении для того, чтобы можно было развивать промышленную и жилую инфраструктуру», — сказал Игорь Руденя.

Представители «Газпрома» также подтвердили заинтересованность в повышении уровня газификации Тверской области.

«Нет никаких препятствий в реализации программы газификации региона. Ведётся проектирование новых объектов газоснабжения», — отметил Валерий Голубев.