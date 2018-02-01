Обнинск, Калужская область, 1 февраля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Центр высокоточной радиологии Gamma Clinic открылся сегодня, 1 февраля, в городе Обнинске Калужской области. Центр будет действовать на базе Медицинского радиологического научного центра им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ.

Пресс-служба правительства Калужской области В клинике установлен новейший аппарат для стереотаксической радиохирургии — гамма-нож

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, инвестором проекта Gamma Clinic выступила IPT Group. В клинике установлен новейший аппарат для стереотаксической радиохирургии — гамма-нож, который стал шестым в России. Это первый в мире аппарат, предназначенный для проведения стереотаксической радиохирургии — высоко прицельного дистанционного облучения патологических мишеней, расположенных внутри черепа. Данная технология является высокоэффективным и достаточно безопасным методом лечения пациентов с различными видами внутричерепной патологии, позволяет достигать хороших стойких результатов, сохраняя на высоком уровне качество жизни больных при низкой вероятности развития осложнений.