Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ростов-на-Дону днём 1 февраля. Самолёт главы Кремля приземлился в новом международном аэропорту «Платов» — первой современной воздушной гавани, построенной в России за постсоветский период. Оценить соответствующие мировым стандартам воздушные ворота глава РФ смог в ходе небольшой экскурсии по территории южного хаба, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Ростовский аэропорт

В аэропорту глава государства ознакомился с пассажирским терминалом аэропорта, основными зонами обслуживания пассажиров. Отличает «Платов» от других аэропортов «Вольный юг» — панорамная инсталляция, посвященная казачьей жизни. Напомним, что аэропорт назван в честь прославленного донского атамана Матвея Платова. Имя воздушной гавани выбрали сами жители Ростовской области путём голосования.

Помимо экскурсии, Владимиру Путину представили новые проекты холдинга «Аэропорты Регионов»: строительство аэропорта в Саратове, пассажирского терминала в Петропавловске-Камчатском и комплексной реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры в Новом Уренгое. Также президенту России был представлен проект застройки и комплексного освоения территории старого аэропорта Ростова-на-Дону.

В настоящее время в стране активно проходит модернизация аэропортов, что существенно повышает комфорт для пассажиров, даёт толчок развитию самих городов и позволяет гражданской авиации добиваться рекордных показателей. О росте спроса на гражданские авиаперевозки говорят рекордные показатели пассажиропотока по итогам 2017 года — около 100 млн пассажиров. Таким образом, побит рекорд постсоветского периода.

Воздушные ворота на Дону рассчитаны на пассажиропоток более 1 млн человек в год. Ожидается, что в текущем году этот показатель увеличится минимум на 15% и превысит 3,2 млн человек в год.

После осмотра аэропорта вертолёт доставил президента России на предприятие «Ростсельмаш», где главе государства были представлены новые модели сельхозтехники, производство которой в этом году поставят на поток. Во время полёта Владимир Путин с воздуха осмотрел стадион «Ростов-Арена», который летом 2018 года примет участников ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы государства в Ростовскую область накануне, 31 января, анонсировала пресс-служба Кремля. В частности, сообщалось, что президент осмотрит новую воздушную гавань, посетит завод «Ростсельмаш», где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники. Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства даст старт работе четвёртого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции. Кроме того, Ростов-на-Дону стал площадкой для проведения заседания президиума Госсовета по вопросу о развитии промышленного потенциала регионов России.