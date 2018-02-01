Ярославль, 1 февраля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля прокомментировала информацию о том, что ларьки, которые не соответствуют новой концепции визуализации, перебрались во дворы, где их «приютили» ТСЖ и управдомы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

В таких ларьках якобы очень часто торгуют контрафактом. Напомним, об этом на комиссии муниципалитета по экономике и развитию города заявил советник координатора ЯРО «Ассоциация малоформатной торговли» Евгений Звездин.

На это заместитель мэра города Ярославля Алексей Торопов возразил:

«Те объекты, которые остались на придомовых территориях — это прежде всего ремонт обуви или «Овощи-фрукты». Ни одно ТСЖ не допустит, чтобы в их дворе торговали контрафактным алкоголем. Мы контролируем и ситуацию во дворах домов. Многие предприниматели заменили свои объекты», — сказал он.

Ответил Алексей Торопов и на опасения предпринимателей по поводу возможной экспансии иногородних, которые массово выиграют торги и потом будут передавать места в аренду ярославцам.

«90−95% предпринимателей заключили договоры по преимущественному праву, то есть без аукционов. Говорить о том, что в аукционах побеждают иногородние бизнесмены, которые потом сдают объекты в субаренду, некорректно. Таких фактов мы не знаем. Есть 2 иногородние компании, которые выиграли несколько объектов: «Кардос» и «Табачный капитан». К ним нет претензий — они сделали объекты на остановочных комплексах, сделали сами остановки. Конечно, на любые аукционы могут прийти недобросовестные участники, но у нас перекупщиков нет», — сказал Алексей Торопов.

Всего заключено 648 договоров на право размещения НТО. В 2017 году в бюджет города поступило 47,6 миллионов рублей.