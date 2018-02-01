Белгород, 1 февраля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель главы администрации города Белгорода Дмитрий Алдаев, уволившийся по собственному желанию 22 января 2018 года, продолжит политическую карьеру в Москве.

Пресс-служба администрации города Белгорода Дмитрий Алдаев

Как сообщил портал Go31.ru, Алдаев назначен заместителем руководителя представительства правительства Белгородской области при правительстве Российской Федерации.

Руководителем ведомства с февраля 2002 года является Александр Мацепуро. Уроженец Брянской области, до 1995 года работал на разных должностях в Управлении КГБ СССР по Брянской области, а затем вышел на пенсию и до 2002 года работал «на руководящих должностях в крупных коммерческих структурах г. Москвы». Руководитель представительства входит в состав правительства Белгородской области, его непосредственным начальником является губернатор Евгений Савченко.

Дмитрий Алдаев до 2016 года был первым заместителем гендиректора корпорации «Развитие», а затем перешел в мэрию Белгорода и возглавил департамент экономического развития. Первым заместителем главы городской администрации по экономике Алдаева назначили в июне 2017 года вместо Андрея Изварина, который в 2016 году ушел работать в Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

О причинах отставки Алдаева официальные источники не сообщали. Как уже сообщало ИА REGNUM, главным претендентом на вакантное место вице-мэра региональные СМИ называют Михаила Савченко — гендиректора госкорпорации «Развитие», депутата облдумы и племянника губернатора.