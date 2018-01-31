Омск, 31 января, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Автопарк «Росводоканал Омск» пополнился тремя вакуумными машинами на шасси автомобилей «Камаз». Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», технику, приобретённую в конце декабря 2017 года, поставили на учёт в ГИБДД и закрепили за производственными подразделениями. Три новые спецмашины обошлись предприятию в 9 млн рублей.

«Росводоканал» «Росводоканал Омск» приобрёл новую спецтехнику

Вакуумные машины, предназначенные для откачки и транспортировки воды и стоков, — незаменимая техника для водоканала. Они нужны в ежедневной работе предприятия и для оперативного устранения повреждений на водопроводных и канализационных сетях. По производительности новые машины существенно превосходят старые ЗИЛы. Увеличенный объём цистерн позволяет откачать вдвое больше воды, что в случае повреждения сетей значительно сократит время устранения аварии. Немаловажным плюсом является и то, что новые автомобили экологичны — они выделяют гораздо меньше продуктов сгорания топлива, чем предшествующие аналоги.

«Последние три года мы планомерно ведём работу по обновлению парка автомобильной и специальной техники, — рассказал генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест. — За это время удалось заменить 67 старых автомобилей. Инвестиции на эти цели превысили 125 млн рублей. Экономический эффект от вложения заметен в снижении затрат на эксплуатацию, сокращении времени нахождения техники в ремонте. В настоящее время обновленный автопарк сэкономил предприятию 5 млн рублей текущих расходов. Еще одним важным преимуществом новых автомобилей является улучшение условий труда нашего персонала, поэтому мы продолжим работу в этом направлении».

Новая спецтехника закреплена за цехами по эксплуатации водопроводных сетей. Вакуумные машины уже показали свою эффективность при ликвидации повреждений на омских водопроводных сетях в январе этого года.