Санкт-Петербург, 1 февраля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» может принять в 2018 году на 10% больше пассажиров, чем в прошлом, 2017 году. Об этом сообщил 1 февраля заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Денис Павшинский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Таким образом, в 2018 году пассажиропоток «Пулково» может достичь 17,7 млн человек. Напомним, 2017 год завершился для аэропорта рекордным результатом в 16,1 млн пассажиров.

«Мы с осторожным оптимизмом смотрим в будущее. Колебания рынка, которые мы наблюдали за последние два-три года, когда существовали и откаты в минус 5−7%, и резкие взлеты на 20−30%, усложняют нам задачи по планированию. Порядка 10% будет общий прирост пассажиропотока в следующем году. Глядя на первый месяц года, можно сказать, что наш прогноз пока подтверждается. Но более корректным он станет, когда мы войдем в летнее расписание», — сказал Павшинский.

Напомним, рост пассажиропотока в «Пулково» в 2017 году по отношению к 2016 году составил 21,6%. С начала 2017 года было открыто 16 новых направлений, 14 из которых — международные. В прошлом году в «Пулково» также начали работать 7 новых авиакомпаний: «Азимут», Cyprus Airways, Tunisair, Wizz Air, Buta Airways, Qatar Airways. Объем перевозки грузов через «Пулково» также вырос на 18%, составив 34 тыс. 638 тонн, этой услугой пользуется 21 авиакомпания.

По словам Павшинского, «Пулково» с нетерпением ждет решения российских властей о возобновлении авиасообщения с Египтом, прерванного после теракта в отношении российского самолета 31 октября 2015 года.

«Раньше 10−11% международных перелетов из «Пулково» составлял египетский трафик, его обслуживала «Трансаэро». Бесспорно, для нас это крайне важное решение, и мы его ожидаем», — сказал Павшинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургский аэропорт «Пулково» в истекшем 2017 году поставил абсолютный рекорд по количеству принятых и отправленных пассажиров, превзойдя предыдущий наивысший результат, отмеченный в 2014 году.

С 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) без привлечения бюджетных средств.