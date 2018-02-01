Москва, 1 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Судебное заседание, на котором 1 февраля ожидается оглашение приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, длится уже более четырёх часов. Как передаёт из здания Пресненского суда Москвы корреспондент ИА REGNUM, на протяжении указанного времени, председательствующая судья Татьяна Васюченко зачитывает подробности свидетельских показаний, аргументы подзащитного и другие подробности этого громкого дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вынесение приговора по делу Никиты Белых

Ожидается, что окончательный вердикт с наказанием станет известен к 20:00 мск.

Судебное заседание уже дважды прерывалось на краткие перерывы, вызванные, по некоторым сведениям, плохим самочувствием подсудимого.

Напомним, что 24 января 2018 года, государственное обвинение попросило для бывшего губернатора 10 лет колонии строго режима и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых признан виновным, однако наказание для него пока не озвучено.