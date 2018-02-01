Ярославль, 1 февраля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля расторгла контракт с ООО «Компсервис», которое занималось ремонтом фонтана в парке Мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Фонтан в парке Мира

Напомним, в середине января глава Ярославской области жестко раскритиковал качество работы мэрии Ярославля по реконструкции фонтанной группы в центре города, назвав ситуацию «ужасной» и обвинив мэра города в дискредитации региональных властей и губернаторской программы «Решаем вместе».

Как отметил директор департамента финансов Илья Баланин, зафиксированы значительные отклонения от проекта: не соответствуют установочной документации тротуарная плитка в парке, материал, которым выложена внешняя часть чаши, не полностью отремонтирован механизм фонтана. Несмотря на это, в штаб губернаторского проекта представлен полный комплект документов о завершении работ.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 31 января мэрия и ООО «Компсервис» расторгли договор по обоюдному согласию.

«Фонтан практически готов. Все уже сделано — нажимай кнопку и он будет работать. Там лишь осталось положить плитку, да провести пуско-наладочные работы. И мы это сделаем за свой счет, бесплатно для города. Это обойдется мне примерно в миллион рублей, но я дал слово и собираюсь его сдержать. Я учился в 42 школе и еще маленьким пускал кораблики в этом фонтане. Как только температура воздуха поднимется до +5 градусов, мы начнем работы по облицовке фонтана плиткой. До дня города он точно заработает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Компсервис» Вячеслав Чепиков.

Подрядчик, несмотря на расторжение контракта, не освобождается от исполнения гарантийных обязательств.