Москва, 1 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. МИД России рекомендует российским гражданам, выезжающим за границу, взвешивать риски, связанные с угрозой возможного задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США в третьих странах. Соответствующее сообщение распространила 1 февраля пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Снова хотели бы обратить внимание на реальную угрозу подвергнуться задержанию и даже аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах, — говорится в сообщении. — Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру».

По данным МИД, только за 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом было арестовано более десяти российских граждан. «В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии — Ю.А.Мартышева, в Канаде — Р.Ф.Мансурова, в Греции — А.В.Винника», — указывают в ведомстве.

В целом, как сообщается, число таких случаев уже достигло четырёх десятков, причём иногда «доходило до настоящих похищений наших соотечественников»: «Так произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии и тайком — в нарушение национального законодательства этой страны и международного права — вывезенным в США, а также с Р.В.Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 года буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию».

Отмечается, что после экстрадиции в США граждане России сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия». «Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам», — подчёркивают в МИД.

«С учётом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.