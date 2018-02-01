Москва, 1 февраля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Обращение президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на новый срок, с Посланием Федеральному собранию не нарушает закон о выборах, заявила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По ее словам, выступление с Посланием в период избирательной компании находится в рамках действующего законодательства.

«Это принятая международная практика», — сказала Памфилова, отметив, что с такой проблемой сталкиваются практически все страны мира.

Памфилова также напомнила, как в 2016 году президент США Барак Обама «летал на государственном самолете и возил на государственном самолете кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон» и говорил о том, как нехорош ее соперник. Вот это было «очевидным злоупотреблением».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата оглашения Послания Федеральному собранию еще не определена. По данным агентства Bloomberg, мероприятие пройдет 6 февраля.

В конце декабря 2017 года Песков сказал, что послание состоится до президентских выборов. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.