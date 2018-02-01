Вашингтон, 1 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Американская модель и актриса Кейт Аптон присоединилась к онлайн-движению против сексуальных домогательств, обвинив в неподобающем поведении одного из основателей бренда Guess дизайнера Пола Марчиано. Запись с хэштегом «MeToo» опубликована в микроблоге модели в Twitter.

Theodysseyonline.com «Эмоционально подавленные»

«Меня огорчает, что такой культовый бренд женской одежды, как Guess, все еще позволяет Полу Марчиано занимать пост креативного директора», — написала Аптон.

Позже в своем Instagram 25-летняя модель добавила, что дизайнер «сексуально и эмоционально давил на женщин». Для этого он пользовался своим авторитетом в индустрии моды, пояснила она.

Как именно вел себя Марчиано по отношению к ней, Аптон не уточняет.

Компанию GUESS основали в США в 1980-х годах братья Джордж, Арман, Пол и Морис Марчиано. Бренд специализировался на выпуске джинсовой одежды, а позже расширил ассортимент. Кейт Аптон была одной из моделей, рекламировавших торговую марку.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в газете The New York Times вышла статья о домогательствах к актрисам голливудского продюсера Харви Вайнштейна. После публикации десятки женщин заявили, что также подвергались его приставаниям.

Обвинения в адрес Вайнштейна положили начало череде скандалов вокруг актеров, режиссеров, политиков и артистов. Так, в приставаниях обвинили актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, режиссера Франко Дзеффирелли, художественного руководителя New York City Ballet Питера Мартинса.

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