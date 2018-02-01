Красноярск, 1 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Красноярске на базе Центра дополнительного образования «Твори-гора» начала работу мастерская уникального проекта «Дежурный дедушка». Это технический кружок для детей, в том числе из неблагополучных семей и детей-сирот, где они могут научиться работать со слесарным и столярным инструментом, ремонтировать спортинвентарь, бытовую технику и электронные игрушки, создавать кормушки для заповедника «Столбы» и домики для обитателей зоопарка «Роев ручей».

Галина Федяева Инженер-изобретатель Евгений Плотников — «Дежурный дедушка»

Возможность открыть мастерскую у Красноярской региональной детско-молодежной общественной организации «Ассоциация любительского видео» совместно с МБОУ ДО Технопарк «Твори-Гора» появилась благодаря средствам Президентского гранта в размере 1 млн рублей.

Как сообщила ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, директор Центра дополнительного образования «Твори-Гора» Юлиана Позолотина, мастерская состоит из столярной и слесарной части, оборудована станками и инструментами, приобретенными на средства Президентского гранта, который «Ассоциация любительского видео» выиграла в 2017 году.

«Мастерская открыта для всех желающих — приходят целыми классами на экскурсии, семьями и компаниями на мастер-классы, на благотворительные акции, когда созданные руками детей и подростков кормушки и домики отправляются в зоопарк или заповедник. Экскурсии очень популярны — дети впервые встречаются с инструментом: с пилой, молотком, шуруповёртом, стамеской, рубанком. Особенно важны навыки настоящей мужской работы для подростков из неблагополучных семей, семей, где матери растят детей одни, для ребят из детдомов — у них появляется возможность чувствовать себя сильными и умелыми», — рассказала Юлиана Позолотина.

По её словам, в мастерскую приходят родители с детьми, чтобы вместе отремонтировать санки или починить радиоуправляемую машинку, сделать скворечник или красивую разделочную доску. На выездных акциях в школах, парках, кинотеатрах мастерская даёт подросткам возможность попробовать себя в роли мастеров — сделать интересную механическую игрушку, воздушного змея, модель самолёта или головоломку.

Хозяин мастерской — «Дежурный дедушка» — это Евгений Плотников, инженер-изобретатель с многолетним стажем ремонта станков ЧПУ на атомном предприятии.

«Его задача — не только обучить азам ремонта и проконсультировать подростков в технической сборке, но и помочь выбрать профессию. Обычно после общения с дядей Женей ребята мечтают о судьбе конструкторов-изобретателей, лётчиков, электронщиков и сварщиков. Попасть в мастерскую очень просто. Например, можно подать заявку в специально созданной группе в соцсети», — подытожила собеседница ИА REGNUM.