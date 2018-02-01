Ярославль, 1 февраля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля в 2017 году выявила 13 иногородних организаций, которые не платили налоги в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Мэрия

Таким образом городские власти пытаются пополнить дефицитный бюджет. Сотрудники департамента финансов находят фирмы, которые активно работают в городе, следовательно, имеют сотрудников, но не поставлены здесь на налоговый учет. Информацию о таких фирмах мэрия передает в федеральную налоговую службу

Такая работа дает свои результаты. В 2017 году по итогам проведенной работы поставлены на налоговый учет по месту нахождения 4 организации, перечислено налога на доходы физических лиц 1,9 млн руб, в том числе в городской бюджет — 0,6 млн руб.