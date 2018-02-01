Чебоксары, 1 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Чувашии сформировали перечень проектов, которые планируется включить в стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года в качестве перспективных инвестиционных проектов. Их предлагается обозначить как «зоны развития». В предлагаемом списке — 86 проектов, из них наибольшее число — в машиностроении, транспортной отрасли и пищевой промышленности. Примечательно, что многие проекты вошли без указания площадок, на базе которых планируется их реализация, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Авиационное предприятие

Наибольшее число проектов представлено в разделе «Производство машин и оборудования»: в этот перечень вошли 23 проекта. Самые крупные инвестиционные вложения потребуются, в частности, на создание центра кибербезопасности в энергетике и промышленности (общая стоимость 3000 млн рублей), цифровых электрических подстанций предприятиями электротехнического кластера (2000 млн рублей), модернизацию площадки ОАО «Промтрактор» (2500 млн рублей) и создание беспилотного летательного аппарата гражданского назначения (для нужд мониторинга промышленности) с суммой инвестиций в 3500 млн рублей. В очередной раз в список вошли завод солнечных модулей «Хевел», где планируется увеличить производство (стоимость проекта 5200 млн рублей), и проект компании «Русский ветер» по производству лопастей для ветроэнергетических установок (432 млн рублей).

15 проектов оценены в качестве перспективных в разделе «Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство». В чувашский список попал федеральный проект ВСМ «Казань — Москва», а также инициированный федеральным центром проект по развитию рынка газомоторного топлива. Из других проектов можно выделить планы по строительству в Чебоксарах третьего транспортного полукольца (общая стоимость 37 400 млн рублей), созданию межрегионального аэродрома беспилотных летательных аппаратов (1500 млн рублей), создание на федеральной трассе роботизированных логистических комплексов (1200 млн рублей), «Солнечные дороги» (4900 млн рублей), создание инфраструктуры для индустриального парка в Канаше (2100 млн рублей), реконструкцию систем теплоснабжения и водоснабжения, в том числе через концессионное соглашение.

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В раздел «Пищевая промышленность» вошли девять проектов. Также заявлена реконструкция «Чебоксарского мясокомбината» (1200 млн рублей), модернизация производства на пивоваренном заводе «Букет Чувашии» (1360 млн рублей), новые технологические линии на кондитерской фабрике «Акконд» (612 млн рублей). В этом разделе наиболее массовов представлены проекты, которые планируется реализовать в районных: в примеру, в Ядринском районе — создать центр по производству козьего молока, сыров и творога (169,4 млн рублей), Ибресинском районе — цех по производству творога и твёрдых сыров (100 млн рублей), Янтиковском районе — сырное производство (60 млн рублей), Комсомольском районе — производство чёрной икры и товарной осетровой рыбы (58,2 млн рублей).

Жилищное строительство представлено в основном проектами по застройке микрорайонов. Всего их восемь, из них семь — в Чебоксарах. В столице республики продолжится застройка «Богданки» (общая стоимость 65 000 млн рублей), «Нового города» (38 660 млн рублей), «Университетский» (18 000 млн рублей), «Солнечный» (14 620 млн рублей), «Гремячево» (11 079 млн рублей), «Подземного города» (10 000 млн рублей), «Соляное» (5670 млн рублей). В Новочебоксарске продолжится застройка микрорайонов «Спутник» и «Юраково» (12 500 млн рублей).

В сфере производства и переработки сельхозпродукции перспективными предлагают определить шесть проектов, в животноводстве — семь. В здравоохранении и образовании — шесть проектов, в туризме и культуры — девять.

В разделе «Химическая промышленность» представлены шесть проектов. Самый затратный из них — производство глифосата на «Химпроме» стоимостью 15 031 млн рублей и сроком реализации до 2023 года. Примечательно также, что в регионе планируется создание фармацевтических производств (производство и переработка сырья для получения фармацевтических препаратов), проект оценён в 1900 млн рублей.

Четыре проекта обозначены как перспективные в сфере цифровых технологий. Планируется создать цифровые лаборатории на основе компьютерного моделирования (общая стоимость 4000 млн рублей), инжиниринговый центр по цифровизации (1300 млн рублей), «универсальные заводы», использующие технологии 3d принтера (1300 млн рублей) и IT-технопарк (400 млн рублей).

В раздел «Строительная индустрия» вошли четыре проекта. Самый дорогостоящий — «Создание производства новых строительных материалов для строительства и дорожной отрасли с использованием композитных материалов и солнечных модулей», который оценён в 8000 млн рублей.