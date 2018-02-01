Ростов, Ярославская область, 1 февраля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В районе деревни Деболовское на 184 км федеральной трассы М-8 в Ростовском муниципальном районе открыт мобильный пункт обогрева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Управление МЧС по ЯО Пункт обогрева

Ярославские спасатели ожидают рост количества дорожно-транспортных происшествий, а поэтому главное управление МЧС России по Ярославской области приведено в режим «Повышенной готовности».

«Такие пункты открывают по необходимости. В прошлом году было много холодных дней, и мы открывали три таких пункта. Один рядом с Успенским собором в Ярославле на рождественские праздники. Тогда было очень холодно и многим туристам была нужна помощь. В этом году зима теплая, и поэтому пока необходимости открывать пункты не было», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы МЧС Ярославской области Вера Павлова.

Мобильные пункты обогрева создаются из расчета размещения от 100 до 200 человек и более. Во время заторов водители в них обеспечиваются горячим питанием, питьевой водой и горячим чаем. Для приготовления пищи применяется полевая кухня. Также предоставляется возможность зарядить сотовый телефон и выйти в интернет.