Киров, 1 февраля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы сегодня, 1 февраля, признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. В социальных сетях активно обсуждают, виновен ли на самом деле Белых и пытаются определить, какой приговор ему назначат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых

Некоторые пользователи пишут, что такое решение суда стало для них неожиданным, так как они думали, что Никиту Белых в конце концов оправдают. Другие же отмечают, что такой исход дела был очевидным с самого начала. Мнения пользователей разделились и касательно приговора. Часть из них считают, что десять лет колонии строгого режима, которые государственное обвинение просит назначить виновному — слишком маленький срок. По мнению пользователей, всех людей, которые находятся на государственной службе и берут при этом взятки, необходимо наказывать пожизненным заключением. Кроме того, это станет наглядным примером для других госслужащих, которые готовы брать взятки.

«За воровство у государства — пожизненное. Плюс он пытался раскачать государство изнутри. Другие бы задумались», — пишет в Twitter Ирина.

Некоторые пользователи считают, что суд не назначит Белых десять лет, так как найдет смягчительные обстоятельства. Например, состояние здоровья или то, что ранее экс-губернатор не был судим.

«Да не дадут ему это запрошенный срок. Найдут причины по состоянию здоровья, ранее не судимый и прочее», — считает Sven Vano.

При этом в соцсетях ходит мнение, что, даже если Белых назначат десять лет колонии, весь срок экс-губернатор отсиживать не будет. Пользователи считают, что уже через год Никита Белых выйдет по условно-досрочному освобождению.

«Через год выйдет по УДО, получит паспорт без очереди в Администрации Президента и выедет заграницу. И оттуда начнет свою борьбу. Знаем, проходили уже», — высказался пользователь Chris Zolo.

Другие пользователи встали на защиту Белых. Так, писатель Олег Козырев считает, что он был лучшим губернатором, а брать взятки чиновника «Кремль заставил», так как не «давал регионам зарабатывать деньги».

«Никиту Белых обязаны освободить. Он был лучшим губернатором, при всех моих с ним политразногласиях. Кремль сам заставил губернаторов побираться на социалку, отняв все деньги региональные и не дав регионам зарабатывать. Белых Кремль сам сманил в ловушку губернаторства и сожрал», — пишет у себя в Twitter Козырев.

Некоторые пользователи считают, что, если бы Белых действительно брал взятки, то это было бы видно по его благосостоянию. Однако жители Кировской области не наблюдали у экс-губернатора ни «десятки квартир», ни «ручки в бриллиантах».

«А люди в регионе не верят. И были им довольны. Если брал взятки, где же миллионы, десятки квартир, коллекции часов и ручки в бриллиантах, как у других? Что-то ничего не нашли. Вопросы, вопросы…», — пишет во «ВКонтакте» Ольга П.

В социальных сетях также ходит мнение, что Никиту Белых подставил какой-то влиятельный человек, о котором бывший чиновник не может рассказать в суде, даже если захочет. А некоторые предположили, что Белых заплатил за должность губернатора Кировской области, однако это не оградило его от дальнейших неприятностей.

«Когда судят человека такого ранга, то понимаешь, человек за должность заплатил. А взятка налом — просто способ отбить потраченное. Но он думает, что заплатил на самый верх и его не тронут. А заплатил посреднику, который имеет доступ к телу. Вот вся кадровая политика», — заключил в Facebook Анатолий К.

Напомним, 24 июня 2016 года Никиту Белых, который на тот момент занимал пост губернатора Кировской области, задержали с поличным в одном из московских ресторанов при получении меченых €100 тысяч В ходе следствия выяснилось, что за четыре года Белых получил взятки на сумму порядка €600 тысяч. Сам Никита Белых свою вину отрицает.

На очередном судебном заседании по делу экс-губернатора государственное обвинение попросило для Белых десять лет колонии строгого режима. Кроме того, прокурор попросил назначить обвиняемому штраф в размере 100 млн рублей.