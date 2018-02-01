Ярославль, 1 февраля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. В Ярославле разработан проект модернизации тепловых узлов, позволяющий снизить затраты на отопления на 13−15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в УК «Альфа Групп». Пилотный проект уже реализован в одном из домов на улице Автозаводской.

Ru.wikipedia.org Теплорегулятор

«Разработанный нами способ позволяет потреблять меньше тепловой энергии во время оттепели, потому что настоящих морозов зимой сейчас не так много. Способ применим на домах с теплоузлами так называемого элеваторного типа, где к горячей воде, поступающей в дом, подмешивается вода, уже прошедшая через батареи дома и потому более холодная. Обычно смешение горячей воды и остывшей происходит естественным образом. В ходе реконструкции теплоузла мы устанавливаем насос, подключенный к датчику наружной температуры воздуха. Когда на улице становится теплее, насос начинает подавать в систему больше «обратки», соответственно, меньше потребляется теплоноситель, что отражается на счетчике тепловой энергии. Таким образом и температура в квартирах становится более комфортной — в зависимости от погоды на улице ‑ и происходит экономия», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УК «Альфа Групп».

Эксперимент, проведенный в доме на Автозаводской, показал: экономия в 2017 году при схожих температурах воздуха составила 15,26% по сравнению с 2016 годом, когда нового оборудования не было. Стоимость модернизации одного теплоузла составляет около 500 тыс рублей. Для жителей домов, накапливающих средства на капитальный ремонт на специальных счетах, есть возможность сделать это за счет средств спецсчета и до 50% девшевле.

«Правительство России поощряет энергоэффективные проекты в сфере ЖКХ, и при расходовании средств со спецсчета на капитальный ремонт в случае достижения порога энергоэффективности в 10% до 50% затрат компенсируется из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это очень выгодно — во-первых, сами люди ничего не платят, во-вторых, часть денег возвращается на спецсчет, в третьих, экономия начинается сразу после модернизации. В таких проектах заинтересованы прежде всего товарищества собственников жилья, где люди уже научились получать выгоду от эффективных технологий в сфере ЖКХ. Наши специалисты готовы помогать с оформлением всех документов — от расходования средств со спецсчета до оформления субсидии», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в УК «Альфа Групп».

Модернизация теплоузла позволяет ввести и диспетчеризацию — когда данные с датчиков температуры поступают на диспетчерский пульт, что позволяет контролировать ситуацию с отоплением в доме дистанционно.